Проект декларации о развитии ЕАЭС представят главам государств союза до конца года

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект декларации о дальнейшем развитии интеграции в Евразийском экономическом союзе представят главам государств ЕАЭС до конца 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Сегодня в Ереване в первый день работы международного выставочного форума "Евразийская неделя" была презентована "Современная парадигма развития ЕАЭС". На мероприятии вице-премьеры стран союза и экспертное сообщество обсудили концептуальное видение развития ЕАЭС.
"На сегодняшний день у стран Евразийского экономического союза сформированы различные форматы взаимодействия между государствами, входящими в него, - отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. - Благодаря накопленному опыту в сфере международного сотрудничества успешно функционируют общие рынки. Тем не менее все еще существуют институциональные барьеры, конкурентоспособность экономик требует поддержки, а ресурсный потенциал союза - планомерного и устойчивого развития".
"Самые важные тезисы презентации в числе других предложений лягут в основу декларации о дальнейшем развитии интеграции в рамках ЕАЭС. Документ будет разработан и представлен главам государств - членов союза уже до конца 2018 года", - проинформировали в ЕЭК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4197 BYN
|2.415 BYN
|2.419 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.099 BYN
|2.103 BYN
|RUB
|3.2132 BYN
|3.205 BYN
|3.219 BYN