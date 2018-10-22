Проект декларации о развитии ЕАЭС представят главам государств союза до конца года

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект декларации о дальнейшем развитии интеграции в Евразийском экономическом союзе представят главам государств ЕАЭС до конца 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сегодня в Ереване в первый день работы международного выставочного форума "Евразийская неделя" была презентована "Современная парадигма развития ЕАЭС". На мероприятии вице-премьеры стран союза и экспертное сообщество обсудили концептуальное видение развития ЕАЭС.

"На сегодняшний день у стран Евразийского экономического союза сформированы различные форматы взаимодействия между государствами, входящими в него, - отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. - Благодаря накопленному опыту в сфере международного сотрудничества успешно функционируют общие рынки. Тем не менее все еще существуют институциональные барьеры, конкурентоспособность экономик требует поддержки, а ресурсный потенциал союза - планомерного и устойчивого развития".

"Самые важные тезисы презентации в числе других предложений лягут в основу декларации о дальнейшем развитии интеграции в рамках ЕАЭС. Документ будет разработан и представлен главам государств - членов союза уже до конца 2018 года", - проинформировали в ЕЭК.-0-