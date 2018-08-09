Проект Налогового кодекса может поступить на рассмотрение депутатам в сентябре - Пирштук

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты рассчитывают в сентябре получить на рассмотрение проект Налогового кодекса, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока Налоговый кодекс к нам не поступил, но правительство заканчивает работу над ним. Полагаю, что в сентябре он к нам поступит, потом будет целый бюджетный пакет по 2019 году. Это очень серьезные основополагающие документы", - сказал Болеслав Пирштук.

Он добавил, что проект Налогового кодекса самый обсуждаемый в обществе документ. Все ждут послаблений, но вначале необходимо найти механизмы наполнения бюджета. "Мы нацелены на то, чтобы укреплять бюджет и ВВП страны. Нужно думать, как повышать нашу экономическую мощь. Как только мы решим эту задачу, как только выйдем на тренд устойчивого роста, будут легче принимать и социальное законодательство", - подчеркнул вице-спикер.

Что касается малого и среднего бизнеса, Болеслав Пирштук отметил, что законодательство перегружено контрольными мероприятиями. "Все, и особенно бизнес-сообщество, сходятся на том, чтобы этот блок максимально разгрузить. Нужно работать над тем, чтобы законодателю было понятным, прозрачным и чтобы рисков было меньше у тех, кто ведет бизнес. Надо создать максимальные условия для расширения этой площадки", - резюмировал он.-0-