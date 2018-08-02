2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленного Налогового кодекса планируется внести на рассмотрение Президенту к 1 сентября. Об этом сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сегодня на заседании Республиканского клуба директоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект нового Налогового кодекса размещен на сайте Министерства финансов, он отправлен на согласование во все госорганы, бизнес-союзы, Совет по развитию предпринимательства. Мы уже получаем результаты согласования и вместе с Министерством по налогам и сборам действуем в режиме оперативной доработки Налогового кодекса. Работа достаточно объемная, а у нас сроки очень сжатые, потому что 1 сентября надо вносить документ главе государства. Внесение главе государства предполагает, что он будет согласован с Комитетом госконтроля и Национальным центром законодательства и правовых исследований", - отметил Дмитрий Кийко.

С учетом этого замминистра призвал бизнес-союзы как можно раньше представить свои предложения по обновленному Налоговому кодексу.

Основные изменения в проекте НК касаются упрощения налогового администрирования, предусмотрены некоторые механизмы снижения налоговой нагрузки.-0-