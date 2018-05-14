Проект обновленного закона "Об обеспечении единства измерений" будет внесен в парламент в июне

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект новой редакции закона "Об обеспечении единства измерений" будет внесен в парламент в июне, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом месяце будем вносить в правительство проект новой редакции закона "Об обеспечении единства измерений", в июне - в парламент. Предыдущая версия, которая сегодня действует, потребовала пересмотра с учетом подходов, связанных с развитием науки и техники, интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и т.д., - сказал Виктор Назаренко. - Закон претерпевает очень серьезный пересмотр, в этом месяце проходит публичное обсуждение. Мы провели несколько общественно-консультативных советов, обсуждали ряд вопросов с органами госуправления. Тема емкая, и обсуждение было детальным".

Новая версия закона учитывает документы международных организаций по метрологии, опыт Европейского союза, отвечает положениям Договора о ЕАЭС и достаточно демократична по отношению к промышленной метрологии, позволяя внедрять технологии индустрии 4.0.

Виктор Назаренко подчеркнул, что понятия метрологии, качества и конкурентоспособности продукции неотделимы. "Производство продукции связано с измерениями. Очень важно не просто задекларировать, что тот или иной товар соответствует характеристикам, а достоверно оценить их, чтобы принять нужные решения и довести эту информацию до потребителя. По мере усложнения технологий, развития космических и других направлений науки и техники метрология играет все большую роль", - отметил председатель Госстандарта.

Всемирный день метрологии отмечается 20 мая. В нынешнем году его тема - "В постоянном развитии - Международная система единиц (SI)" - направлена на поиски наиболее совершенного определения ряда основных единиц SI на основе фундаментальных законов физики. Это потребует нового подхода к пониманию этих величин, их передаче, обеспечению потребностей промышленности и позволит будущим пользователям применять более совершенные и перспективные методы измерений, в том числе для поддержки качества новой продукции и услуг.

К Всемирному дню метрологии организации Госстандарта проведут в регионах страны дни открытых дверей, семинары, тематические занятия, направленные на привлечение внимание к метрологической деятельности как важной составляющей обеспечения качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг.-0-