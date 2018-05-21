21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по прослеживаемости сельхозпродукции планируется реализовать в ЕАЭС после 2020 года. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

"Достаточно много споров сейчас возникает в части поставок сельхозпродукции между странами ЕАЭС. Мне кажется, что большинство вопросов в этой части снимет проект по прослеживаемости товаров. Эта тема активно обсуждается, мы намерены максимально ее продвигать, но все же практическая реализация проекта по прослеживаемости сельхозпродукции начнется уже после 2020 года", - отметила министр.

Карине Минасян напомнила, что ЕЭК сейчас занимается выявлением возможных проектов цифровизации сельского хозяйства. "Ведутся первые проработки этой темы, пока мы получили одну инициативу, кстати, именно из Беларуси. Это инициатива "Агронадзор", которая предлагает контролировать одну из сфер сельского хозяйства через цифру", - рассказала она.

Кроме того, активно обсуждается проект, связанный с цифровыми транспортными коридорами. "На практике это означает создание некой условной цифровой трубы, когда вместе с грузом за ним в определенной системе движется информация. Благодаря таким цифровым коридорам можно исключить остановки транспорта на различных перевалочных пунктах (на таможенных пунктах, к примеру), тем более если груз транзитный. Подобная информация должна избавить также от необоснованных простоев. Если на примере: условная компания из Казахстана сможет увидеть, что машина с ее грузом въехала в Беларусь, или отслеживать ее движение по территории России", - пояснила министр.

Сторонам необходимо договориться, что они хотят видеть в этом транспортном проекте. "Эта задача многослойная и сложная, сфера грузоперевозок включает множество различных аспектов. У нас уже есть предложения российской стороны по использованию цифровых пломб, есть подобные предложения и от белорусов. Такие пломбы могут быть привязаны, например, к системе ГЛОНАСС. Если они навешены на контейнер с грузом, то в любой момент можно посмотреть его местоположение, при этом будет записываться все, что произошло с этим грузом: несанкционированный взлом, незапланированная остановка, резкий уход с маршрута. Но пломбы - это только пример. Сейчас мы должны прийти к какому-то знаменателю по поводу, что должен включать в себя этот проект, будет здесь оцифровываться только документооборот или мы включим что-то еще. Важно решить, какую часть из этого надо оставить государству, а что останется на откуп бизнесу. Вопросов очень много, и надо найти компромисс", - сказала Карине Минасян.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-