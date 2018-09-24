Проект по развитию кластеров стартовал в Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Внедрение кластерной системы в Беларуси" стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН).

"В ближайшие месяцы бизнес-союз проведет дискуссии и исследования, чтобы выявить кластерные инициативы белорусских предпринимателей. Работа будет вестись в Минске, областных центрах, а также в трех-четырех районах каждой области. Для представителей местных органов власти и бизнеса планируется организовать ознакомительные визиты в Польшу, провести региональные семинары и международную конференцию, а также подготовить публикации, которые станут практическим руководством по реализации кластерных инициатив. Первый семинар, посвященный европейскому опыту, прошел 21 сентября в Гродно", - рассказали в бизнес-союзе.

Как отметила директор и сопредседатель правления БСПН Жанна Тарасевич, информационные листы разосланы в местные исполкомы, уже получены отклики. В частности, развитием кластерных инициатив заинтересовались в Новополоцке. Она также пояснила, что в кластерах, как правило, наряду с ведущим контрактором (ядром кластера) остальные участники работают и развиваются на равных, на условиях доверия и взаимного сотрудничества. Силен и межотраслевой эффект. Пока же для построения кластеров в Беларуси не хватает должной организаторской работы. Цель проекта - исправить такую ситуацию.

"Формирование кластеров - актуальная задача для нашей страны, поскольку помогает предприятиям влиться в цепочки добавленной стоимости, причем не только в пределах национальной экономики, но и в формате внешнеэкономической деятельности", - сказала Жанна Тарасевич. Достоинства кластеров заключаются в том, что они способствуют формированию не только деловых связей, но и получению дополнительного дохода, расширению рынков сбыта. Зачастую такие связи недостаточно крепки: крупные компании предпочитают работать с крупными контрагентами, государственные - с государственными, частные - с частными.

Проект получил финансовую поддержку со стороны Подляского фонда регионального развития, одобрен Министерством экономики Беларуси и будет реализовываться при участии Совета по развитию предпринимательства.-0-