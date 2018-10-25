Проект по сокращению использования озоноразрушающих веществ будет реализован в Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект международной технической помощи "Завершение поэтапного отказа от потребления гидрохлорфторуглеродов с поддержкой технологий с низким потенциалом глобального потепления" разрабатывается при участии представительства ПРООН в Беларуси и регионального центра ПРООН в Стамбуле. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Проект направлен на содействие внедрению современных энергоэффективных технологий, не оказывающих влияния на климат, в Беларуси. Из средств Глобального экологического фонда (ГЭФ) предприятиям будет оказана помощь в выполнении мероприятий по отказу от использования оборудования и технологий, основанных на применении озоноразрушающих веществ (охлаждение, кондиционирование воздуха).

Минприроды предлагает заинтересованным предприятиям представить свои предложения по участию в проекте до 15 ноября 2018 года. Предлагаемые мероприятия должны предусматривать отказ от применения (сокращение объемов применения) гидрохлорфторуглеродов или их смесей. Альтернативная технология, планируемая взамен технологии с озоноразрушающими веществами, должна оказывать минимальное или нулевое воздействие на климат. Сроки реализации мероприятий - 2019-2022 годы. Предприятия должны быть готовы к совместной работе с ПРООН и обязаны предоставить гарантию по обеспечению в достаточном объеме (до 70%) софинансирования мероприятий из собственных, кредитных, бюджетных и иных средств.

В настоящее время Минприроды также прорабатывает вопрос о предоставлении банками льготных кредитов предприятиям для выполнения мероприятий по проекту.-0-