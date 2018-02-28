Проект по выпуску спецобуви в Тюменской области предложен на рассмотрение СГ

28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Проект по выпуску спецобуви в Тюменской области предложен на рассмотрение Союзного государства. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко" Николай Мартынов перед началом заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, которое проходит сегодня в Витебске.

Проект по организации производства инициирован компанией "Марко". На предприятии планируется наладить выпуск специальной защитной обуви для пожарных, нефтяников и газовиков. "Это наша совместная инновационная разработка с Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. По своим свойствам эта кожаная обувь не уступает зарубежным аналогам: она в течение шести часов держит воду, антипрокольная, не горит до 40 минут", - отметил гендиректор "Марко".

Предполагаемый объем производства составит 350 тыс. пар обуви в год. Необходимый объем финансирования - 450 млн российских рублей. Планируется, что данное предприятие на 70% будет роботизировано и по своему оснащению превзойдет все действующие на сегодняшний день в Союзном государстве обувные производства.

Николай Мартынов обратил внимание, что в проект заложена перспектива развития. Так, на первом этапе - организации производства спецобуви - численность работающих составит 320 человек. На втором этапе, требующем более длительной подготовки рабочих кадров, планируется наладить выпуск модной обуви.

Белорусская компания успешно провела по данному проекту предварительные переговоры с руководством Тюменской области, есть документация по технологической цепочке. "Однако детальный бизнес-план, проект на строительство будут разрабатываться только после принятия соответствующего решения со стороны Союзного государства. При данном условии и выделении финансирования срок реализации проекта займет порядка года", - подчеркнул Николай Мартынов. Реализация подобных проектов имеет огромное значение для Союзного государства, так как открывает возможность возобновлять и пополнять союзный бюджет, уверен он.-0-