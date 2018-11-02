Проект закона о единстве измерений будет внесен в Палату представителей в ноябре

2 ноября, /Корр. БЕЛТА/. Проект новой редакции закона "Об обеспечении единства измерений" будет внесен в Палату представителей в ноябре. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большое значение имеет проект закона о единстве измерений. Данный проект разработан, внесен в Совет Министров и в ближайшее время, в 20-х числах ноября, будет представлен в Палату представителей Национального собрания для рассмотрения в первом чтении", - сказал Валентин Татарицкий.

Этот закон призван решать две глобальные задачи. "Необходимо было реализовать положение Договора о ЕАЭС, что требует гармонизации с современными документами международных организаций по законодательной метрологии и аккредитации лабораторий, с европейским опытом. С другой стороны, это необходимо нашим промышленникам для внедрения современных технологий, в том числе Индустрии 4.0.", - пояснил первый зампредседателя Госстандарта.

Он подчеркнул, что в Беларуси поддерживается на современном уровне многоплановая инфраструктура качества, которая является неотъемлемым элементом государственной экономической политики. Она включает техническое нормирование и стандартизацию, метрологию, оценку соответствия и аккредитацию, а также поддержку конкурсного движения за качество и деловое совершенство. Совершенствуется законодательная основа этих направлений деятельности. Законы по техническому нормированию, стандартизации, оценке соответствия и аккредитации корректируются для реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства".-0-