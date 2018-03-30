30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о платежных услугах будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела надзора за платежной системой главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич в кулуарах конференции E-commerce Day.

"Проект закона о платежных услугах сейчас дописывается - буквально в течение недели мы планируем завершить эту работу. Потом в течение месяца документ будет обсуждаться с Нацбанком и госорганами, которые входят в рабочую группу. После мы выложим его для общественного обсуждения - каждый гражданин сможет ознакомиться с ним и прислать свои предложения", - пояснила Татьяна Рускевич. До конца года проект закона планируется внести в Палату представителей.

На конференции представитель Нацбанка выступила с докладом "Платежи в пользу третьих лиц - новые возможности для e-commerce". "Технически мы уже можем осуществлять подобные платежи, осталось только разрешить это нормативно. У нас есть ряд торговых площадок, где покупатель может выбрать понравившуюся ему услугу или товар. Но пока нет возможности прямо на этой площадке оплатить товар или услугу. Когда такая возможность появится, покупателю не нужно будет переходить на сайт конкретного продавца, деньги будут поступать на счета торговой площадки, которая потом будет рассчитываться с продавцами", - отметила она.

Татьяна Рускевич подчеркнула, что уже на стадии подготовки концепции законопроекта регулятор учитывал предложения бизнеса.

Как сообщалось, концепцией проекта закона о платежных услугах предлагается законодательно закрепить право на проведение некоторых видов платежного обслуживания другими субъектами хозяйствования, помимо банков, на условиях, определенных законом. Это позволит принимать платежи в пользу третьих лиц таким субъектам хозяйствования, как интернет-порталы, виртуальные платформы, службы доставки (курьеры), а также магазины, работающие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, маленькие населенные пункты, деревни). Это позволит снизить социальную нагрузку с указанных организаций.

Кроме того, закон позволит урегулировать порядок включения в реестр и исключения из него поставщиков платежных услуг, а также установит правила предоставления платежных услуг и требования к платежным услугам, в том числе правила прозрачности условий предоставления таких услуг, требование обеспечения окончательности расчетов в течение операционного дня, раскрытия информации, условия введения обязательной двухфакторной аутентификации и гарантии безопасности каналов, по которым передаются личные данные пользователя. Также документ поможет сформировать правовую основу для интеграции национальных платежных систем стран Евразийского экономического союза.-0-