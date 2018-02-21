Проект закона о реформе белорусской энергосистемы должен быть внесен в парламент в июле

21 февраля, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об электроэнергетике" должен быть внесен в парламент в июле нынешнего года, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик сегодня на итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проектом закона предусматривается формирование новой структуры электроэнергетической отрасли и подготовка целого ряда подзаконных нормативных актов. Поэтому всем структурам, вовлеченным в этот процесс, необходимо активизировать работу в данном направлении - никто за нас эту работу не сделает", - подчеркнул Владимир Потупчик.
Кроме того, необходимо обеспечить дальнейшее взаимодействие с органами госуправления по доработке проектов нормативных правовых актов, направленных на упорядочение вопросов создания установок по использованию ВИЭ с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.
Главным ориентиром в работе на 2018-2019 годы будет выполнение всех необходимых мероприятий к вводу в эксплуатацию атомной электростанции. Среди задач на нынешний год также обеспечение надежного и безопасного газо- и энергоснабжения, недопущение производственного травматизма, повышение производительности труда, снижение издержек, повышение эффективности деятельности организаций в структуре Минэнерго.-0-
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