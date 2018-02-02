Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2017 году составил 2,7% к ВВП

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-декабре 2017 года составил Br2,8 млрд, или 2,7% к ВВП. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за 2017 год сложился в сумме Br3,1 млрд, или 2,9% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2017 года сложились в сумме Br42,9 млрд, или 98,6% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br19,8 млрд, или 101,9% уточненного годового плана.

За январь-декабрь 2017 года поступление НДС составило Br9,2 млрд, или 101,8% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br2,9 млрд, или 101,3%. Акцизы поступили в сумме Br2,3 млрд, или 103,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,5 млрд, или 104,9%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br12,4 млрд, или 92,5%, Фонд универсального обслуживания - Br38,2 млн, или 97,2%, Фонд гражданской авиации - Br27,2 млн, или 175,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br2,1 млн, или 175%.

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность по налогам и сборам составила Br101,8 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2017 года составили Br39,8 млрд, или 97,3% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br17 млрд, или 95,6%.

На общегосударственную деятельность направлено Br7,3 млрд (92,4%), на финансирование национальной экономики - Br4,3 млрд (96,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br12,6 млрд (98,3%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br12,2 млрд (99,7%), Фонда универсального обслуживания - Br27 млн (57,1%), Фонда гражданской авиации - Br23,8 млн (92,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br1,48 млн (98,7%).-0-