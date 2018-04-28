Профицит республиканского бюджета Беларуси в I квартале составил Br1,2 млрд

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-марте составил Br1,2 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-март сложился в сумме Br1,6 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,16 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br8,2 млн, Фонда гражданской авиации - Br7,1 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за I квартал сложились в сумме Br11,6 млрд, или 25,4% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили Br5,3 млрд, или 25,7% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br2,5 млрд (25,1% уточненного годового плана), налога на прибыль - Br0,4 млрд (14,1%). Акцизы поступили в сумме Br0,6 млрд (23,9%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,3 млрд (34,9%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br3,31 млрд, или 24,4% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания - Br10,1 млн (26,2%), Фонд гражданской авиации - Br11,6 млн (56%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн (16,7%).

По состоянию на 1 апреля задолженность по налогам и сборам составила Br111,8 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-март составили Br10 млрд, или 22,3% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета сложились в размере Br4,1 млрд, или 20,7% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено Br1,8 млрд (18%), на финансирование национальной экономики - Br0,9 млрд (23,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br3,2 млрд (22,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br3,15 млрд (23,5%), Фонда универсального обслуживания - Br1,9 млн (4,9%), Фонда гражданской авиации - Br4,5 млн (21,7%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний не осуществлялись.-0-