Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе 2018 года составил 12,1% к ВВП

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе 2018 года составил Br1,1 млрд, или 12,1% к ВВП. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за первый месяц текущего года сложился в сумме Br1,5 млрд, или 15,7% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь 2018 года сложились в сумме Br4,5 млрд, или 9,8% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br2,3 млрд, или 11,2% уточненного годового плана.

За январь 2018 года поступление НДС составило Br1,5 млрд, или 15,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br30,3 млн, или 1%. Акцизы поступили в сумме Br0,2 млрд, или 8,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,4 млрд, или 11% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br1,1 млрд, или 8,4% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания - Br10 млн (26%), Фонд гражданской авиации - Br4,6 млн (22,2%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн (16,7%).

По состоянию на 1 февраля 2018 года задолженность по налогам и сборам составила Br153,3 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2018 года составили Br3 млрд, или 6,8% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br1,2 млрд, или 6,3%.

На общегосударственную деятельность направлено Br0,6 млрд (6%), на финансирование национальной экономики - Br0,2 млрд (5,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br1 млрд (7%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br1 млрд (7,3%), Фонда гражданской авиации - Br0,2 млн (1%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний, Фонда универсального обслуживания не осуществлялись.-0-