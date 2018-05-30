30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br2,5 млрд, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с докладом на тему "О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканский бюджет в январе-апреле 2018 года исполнен с первичным профицитом в Br2,5 млрд (7,1% ВВП)", - заявил первый вице-премьер.

Василий Матюшевский подчеркнул, что в Беларуси обеспечена своевременная выплата зарплат, пенсий, пособий населению, исполнены все социальные обязательства. "Восстановлен рост доходов населения. По итогам первого квартала доходы выросли на 7,6%, а заработная плата почти на 14%", - рассказал он.

По итогам первых четырех месяцев ВВП прирос на 4,8%. Первый заместитель премьер-министра отметил, что основной движущей силой в развитии экономического потенциала страны традиционно выступает промышленный комплекс. На фоне достаточно неплохих результатов прошлого года он прибавил за четыре месяца 2018-го почти 9%. Наибольший рост наблюдался в производстве машин и оборудования (на 21,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (17,3%), транспортных средств и оборудования (16,3%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (15,4%). Весомую прибавку к росту экономики дали розничная и оптовая торговля (9,8% и 7,8% соответственно).-0-