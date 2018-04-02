Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-феврале составил 6,3% ВВП

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-феврале 2018 года составил Br1,09 млрд, или 6,3% ВВП. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за два месяца текущего года сложился в сумме Br1,3 млрд, или 7,6% ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2018 года сложились в сумме Br7,7 млрд, или 16,8% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br3,64 млрд, или 17,7% уточненного годового плана.

За январь-февраль 2018 года поступление НДС составило Br2,1 млрд, или 20,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br0,1 млрд, или 1,9%. Акцизы поступили в сумме Br0,4 млрд, или 15,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,8 млрд, или 22,5% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br2,2 млрд, или 16,4% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания - Br10,1 млн (26,2%), Фонд гражданской авиации - Br11,4 млн (55,1%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн (16,7%).

По состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по налогам и сборам составила Br125,6 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2018 года составили Br6,4 млрд, или 14,2% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br2,55 млрд, или 12,9%.

На общегосударственную деятельность направлено Br1,1 млрд (11,3%), на финансирование национальной экономики - Br0,6 млрд (15%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br2 млрд (14,5%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br2,1 млрд (15,3%), Фонда универсального обслуживания - Br1,3 млн (3,4%), Фонда гражданской авиации - Br3,4 млн (16,4%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний не осуществлялись.-0-