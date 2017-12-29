Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил 3,5% ВВП

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре 2017 года составил Br3,4 млрд, или 3,5% к ВВП. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления с начала года сложился в Br4,4 млрд, или 4,6% к ВВП.

Доходы бюджета сектора госуправления за январь-ноябрь - Br38,8 млрд, или 90,3% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br17,8 млрд, или 97% уточненного годового плана.

За январь-ноябрь поступление НДС составило Br8,6 млрд, или 91,3% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br2,4 млрд, или 84,3% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме Br2,1 млрд, или 93,7% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,1 млрд, или 97,3% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br11,1 млрд, или 82,2%, Фонд универсального обслуживания - Br38,1 млн, или 96,9%, Фонд гражданской авиации - Br26,9 млн, или 173,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br1,8 млн, или 150%.

По состоянию на 1 декабря задолженность по налогам и сборам составила Br133,8 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь составили Br34,4 млрд, или 83,2% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br14,4 млрд, или 82,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br6 млрд (78,2%), на финансирование национальной экономики - Br3,6 млрд (81,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br11 млрд (83%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br11,1 млрд (87,4%), Фонда универсального обслуживания - Br16,9 млн (43%), Фонда гражданской авиации - Br17,5 млн (112,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,8 млн (53,3%).-0-