Профицит республиканского бюджета за 2017 год планируется направить на погашение госдолга - Минфин

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета за 2017 год планируется направить на погашение государственного долга, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот профицит, который был в прошлом году, у нас сохранен и сделан некий задел на текущий год - мы имеем резерв, чтобы в первую очередь погашать госдолг", - пояснил замминистра.

При этом Юрий Селиверстов отметил, что если и в 2018 году будет профицит бюджета, это даст возможность ведомству более комфортно обслуживать государственный долг. "Но надо еще сказать, что бюджет на 2018 год мы считали, исходя из консервативного сценария, как и на 2017 год, что себя оправдало. Поэтому на рост экономики мы заложили еще дополнительный резервный фонд. Если экономика будет расти по оптимистическому сценарию, то у нас предусмотрены средства в резервном фонде, которые будут направлены на расходы и в первую очередь на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы", - сказал он.

Как сообщалось, профицит республиканского бюджета в январе-декабре 2017 года составил Br2,8 млрд, или 2,7% к ВВП. Профицит бюджета сектора государственного управления за 2017 год сложился в сумме Br3,1 млрд, или 2,9% к ВВП.

На 2018 год долговые обязательства Беларуси оцениваются в $3,8 млрд, в том числе на погашение основного долга пойдет $2,5 млрд и на его обслуживание - более $1,2 млрд.-0-