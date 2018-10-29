Прогноз по росту экономики Беларуси в 2018 году сохраняется на уровне не менее 3,5% - Крутой

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики сохраняет прогноз по росту экономики Беларуси в 2018 году не менее чем на 3,5%, сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прогноз развития экономики утвержден указом Президента - уровень 103,5% правительство менять не будет", - сказал Дмитрий Крутой.

Сегодня темпы роста экономики выше обозначенного уровня, однако есть определенные недостатки в работе сельского хозяйства, что связано с погодными условиями. "Некоторые точечные корректировки по секторам пройдут, но в целом мы прогноз не меняем", - пояснил министр.

Как сообщалось ранее, ВВП Беларуси в январе-сентябре 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-