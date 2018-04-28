Прогнозные балансы Союзного государства по мясу и молоку находятся в высокой стадии готовности

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозные балансы Союзного государства по мясу и молоку на 2018 год находятся в высокой стадии готовности. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Комментируя итоги технических консультаций с представителями Министерства сельского хозяйства России, которые состоялись 27 апреля в режиме видеоконференции, он проинформировал, что Беларусь и Россия согласовали балансовые объемы поставок по сухому цельному молоку, маслу, сыру, творогу, концентрированному молоку и цельномолочной продукции. "Осталось договориться по сухому обезжиренному молоку и сыворотке. Кроме того, полностью синхронизированы взаимные поставки по мясной группе. Таким образом, мы подошли к высокой степени готовности Прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по мясу и молоку, которые надеемся окончательно согласовать в ходе анонсированного визита российской делегации в Минск после майских праздников", - отметил Алексей Богданов.

По его словам, белорусская сторона продолжит консультации с российскими коллегами в рабочем порядке для определения общих подходов по вопросам ценового мониторинга молочного рынка Союзного государства, контроля импорта в Российскую Федерацию и ограничения оборота пальмового масла, сырных и молокосодержащих продуктов из третьих стран, внесения изменений в техрегламент на молоко, а также отнесения полномочий по контролю ввоза пальмового масла и сыроподобной продукции к ветеринарной службе.

Как сообщалось, в текущем году Беларусь намерена сохранить объемы поставок на уровне 2017 года.-0-