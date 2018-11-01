1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа деятельности правительства на 2018-2020 годы утверждена в Беларуси постановлением Совета Министров от 31 октября 2018 года №774, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ соответствует приоритетам, целям и задачам программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, а также включает задачи, поставленные главой государства 24 апреля 2018 года при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Программа охватывает основные сферы экономики и общественных отношений, содержит ключевые направления деятельности в области социального и экономического развития. В ней определены конкретные задачи для руководителей государственных органов, предложены меры и механизмы их решения, а также приведены индикаторы, характеризующие результаты выполнения этих задач.

"Реализация программы позволит обеспечить качественное завершение текущей пятилетки и создание условий для динамичного социально-экономического развития Беларуси в 2021-2025 годах и долгосрочной перспективе, создаст основу для выполнения стратегической задачи по объему валового внутреннего продукта к 2025 году не менее $100 млрд, позволит повысить уровень благосостояния и жизни граждан.

Постановление вступает в силу со дня его принятия. Программа деятельности правительства 31 октября была представлена на заседании Палаты представителей.-0-