Программные кассы можно будет использовать во второй половине 2018 года при реализации товаров и услуг

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров и Национального банка №1040/17 от 29 декабря 2017 года скорректирован порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление правительства и Национального банка от 6 июля 2011 года №924/16 "Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования".

В частности, предусмотрена возможность использования в качестве альтернативы субъектами хозяйствования при реализации товаров (работ, услуг) программной кассы для приема наличных денежных средств (банковских платежных карточек в случае осуществления расчетов в безналичной форме). Программная касса представляет собой программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться кассовые операции, данные о которых будут передаваться в систему контроля кассового оборудования (СККО).

При этом предусмотрены два варианта реализации данного механизма: программная касса может размещаться на электронных устройствах субъектов хозяйствования (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны); программная касса размещается в центре обработки данных оператора программной кассовой системы и используется субъектом хозяйствования посредством доступа в глобальной компьютерной сети интернет с использование средств идентификации.

Создаваемая программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.

Внедрение программной кассы, обеспечение ее функционирования и эксплуатацию, а также передачу данных в СККО будут осуществлять операторы программных кассовых систем. Ими будут выступать юридические лица - резиденты Беларуси, соответствующие требованиям, которые будут определены МНС.

Кроме того, постановлением предусмотрены особенности использования специальных компьютерных систем при приеме денежных средств, а также устанавливаются обязательные требования к таким системам в части формирования платежных документов, регистрации и накопления информации о выполненных кассовых операциях, хранения информации о выполненных кассовых операциях, целостности и сохранности информации при ее передаче, приеме, обработке, учете и хранении.

Также документ обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв.м более, использовать кассовый суммирующий аппарат или программную кассу, которые обеспечивают дифференцированный учет данных о товарах

Наряду с этим уточнены положения о ведении кассовой книги, требования по использованию кассового оборудования, скорректирован перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров (работ, услуг) и осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.

Основные пункты постановления вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.-0-