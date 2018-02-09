Производительность труда в АПК Беларуси к 2020 году должна увеличиться минимум в 1,3 раза

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производительность труда в агропромышленном комплексе Беларуси к 2020 году планируется увеличить минимум в 1,3 раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"До 2020 года нам необходимо существенным образом поправить дела в агропромышленном комплексе. Во-первых, необходимо поднять производительность труда не менее чем в 1,3 раза. Во-вторых, стоит задача увеличить объемы производства основных видов продукции, загрузить перерабатывающие предприятия, тем самым обеспечить внутренние потребности в продуктах питания, а излишки в сумме $7 млрд мы должны реализовать за пределы государства. И, естественно, необходимо поднять материальное благосостояние тружеников агропромышленного комплекса", - отметил Леонид Заяц.

Подводя итоги работы агропромышленного комплекса в 2017 году, Леонид Заяц констатировал, что была обеспечена продовольственная безопасность государства, внутренний рынок насыщен отечественными продуктами питания. Динамично развивались все отрасли растениеводства и животноводства. Улучшилось финансовое состояние большинства сельхозпредприятий. "Впервые страна преодолела 5-тысячный рубеж надоя молока на корову, впервые мы приблизились к цифре $5 млрд от экспорта продуктов питания, освоены 18 новых рынков", - сказал Леонид Заяц.

"Самая главная задача на сегодня - максимально эффективно использовать внутренние факторы и с той государственной поддержкой, которая оказывается, добиваться более весомых показателей, снижать себестоимость, повышать конкурентоспособность продукции", - подчеркнул министр.

Сегодня в Минске пройдет торжественное чествование передовиков агропромышленного комплекса. Участие в мероприятии примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. На торжественную церемонию приглашены более 400 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местных органов власти, лидеры общественных организаций. Главными же участниками праздника будут именно те, кто непосредственно каждый день занят в АПК - руководители хозяйств, перерабатывающих и обслуживающих агропромышленный комплекс организаций, фермеры, передовики сельхозпроизводства, заслуженные работники этой сферы.-0-