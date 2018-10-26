Производственная кооперация Беларуси и Украины позволит выйти на новые рынки - Зубко

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина могут создать крупную производственную кооперацию, которая позволит выйти на новые рынки стран Европейского союза. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на церемонии открытия пленарного заседания на тему "Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины", которое проходит сегодня во время I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает БЕЛТА.

"Сегодня качество белорусских и украинских товаров позволяет увидеть и освоить совершенно иные рынки - рынки Европейского союза", - отметил Геннадий Зубко. В этом стороны видят один из стратегических шагов для увеличения взаимного товарооборота. Планки в $8 млрд, на которую стоит задача выйти по этому показателю в 2019 году, можно достигнуть не только за счет взаимного экспорта и импорта товаров и услуг, но и организации совместных производств с привлечением инвестиций, подчеркнул вице-премьер-министр Украины.

Основными направлениями для производственной кооперации могут стать такие отрасли, как энергетика, машиностроение, агропромышленная сфера.

По мнению Геннадия Зубко, стартовый форум позволит укрепить отношения не только на уровне стран, но и на уровне регионов, что еще больше объединит братские народы. "Важно развивать отношения и с точки зрение туризма, культуры и других направлений", - дополнил он.

I Форум регионов Беларуси и Украины проходит в Гомеле 25-26 октября.-0-