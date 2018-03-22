22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Производство белорусских электробусов может быть создано в Тбилиси. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия "Белкоммунмаш" Владимир Король, передает корреспондент БЕЛТА.
Руководитель предприятия отметил, что уже состоялось несколько плодотворных встреч, в том числе на уровне мэров двух столиц. В Тбилиси есть потребность в обновлении парка общественного транспорта, есть заинтересованность в использовании электробусов. "Мы договорились, что в ближайшие 2-3 месяца поставим гибрид и один электробус на опытную эксплуатацию. А до этого времени к нам приедет группа специалистов и руководителей, и мы детально будем обсуждать все нюансы", - сказал Владимир Король.
Аналогичная заинтересованность высказана уже со стороны трех крупных грузинских городов.
По словам гендиректора "Белкоммунмаша", учитывая расстояние, есть смысл подумать о возможной локализации производства электробусов в Грузии. "Это никаких проблем не составляет. Я уже посмотрел площади одного ремонтного завода. Проект серьезный - это будет не просто сборка и поставка, мы тут будем и энергетические возможности объединять. Надеемся, что это будет комплексный проект", - заявил он.
Руководству грузинской столицы в скором времени будет представлена подробная концепция и бизнес-план проекта, добавил Владимир Король.-0-
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