Производство качественных кормов должно стать приоритетом в АПК - Мясникович

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Производство качественных кормов должно стать главным приоритетом в развитии АПК. Такое мнение высказал сегодня на заседании Брестского облисполкома председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Уполномоченный Президента по Брестской области отметил, что в прошлом году регион и республика в целом добились успехов в молочном животноводстве. Это стало возможным благодаря тем усилиям в центре и на местах, когда в стране в 2013-2014 годах было построено и модернизировано более 1200 молочно-товарных комплексов.

"Это действительно национальный проект, который был инициирован Президентом. Этот проект состоялся и дал огромный экономический эффект. В 2018-м и в последующие годы надо добавлять, и потенциал для этого есть. Я полагаю, что главная задача в животноводстве, а это основа сельского хозяйства страны, - производство качественных кормов. Предлагаю это отметить в решении заседания облисполкома как главный приоритет развития аграрного комплекса Брестчины. При этом развитие кормовой базы должно опережать рост поголовья и продуктивность стада", - отметил Михаил Мясникович.

Как сообщил первый заместитель председателя облисполкома Николай Токарь, за два последних года в области построено 218 хранилищ травяных кормов при плане 195. В текущем году планируется построить еще 260 сенажно-силосных траншей общим объемом 569 тыс. т. "Сохранность травяных кормов, исключение их закладки в курганы является одной из главных задач на 2018 год. За счет этого мы теряем не менее 15% кормов, а их качество остается низким. У нас еще находится 770 заглубленных траншей, которые требуют реконструкции или строительства новых. Поэтому районам надо эту работу продолжать, планировать не только на текущий, но и будущий годы, вести строительство хранилищ", - сказал Николай Токарь.

В целом за 2017 год темп роста валовой продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области составил 104,9% при задании 102%. Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте области вырос до 14%. Наметилась тенденция улучшения финансовых результатов: выручка от реализации продукции увеличилась на 15,4%, более чем в два раза сократилось количество сельхозорганизаций, получивших убытки от реализации продукции, - с 80 до 37. Экспортные поставки сельхозорганизаций и перерабатывающих предприятий за январь-ноябрь 2017 года увеличились более чем на 10%. Их доля в областном объеме экспорта товаров превысила 30%. За прошлый год сельхозорганизации области за счет роста урожайности увеличили объем производства практически всех основных культур. По продуктивности дойного стада Брестская область занимает первое место в республике.-0-