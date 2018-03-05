Производство молока в Беларуси в 2017 году увеличилось на 2,5%

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) за 2017 год произведено 7321,9 тыс. т молока, что на 2,5% больше по сравнению с 2016 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

На 1 января 2018 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 4,4 млн голов, или 101,5% к соответствующей дате предыдущего года, в том числе коров - 1,5 млн голов (99,9%). Поголовье свиней составило 3,2 млн голов (100,3%), численность птицы - 50,7 млн голов (102,5%).

Хозяйствами всех категорий за 2017 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1676,5 тыс. т (99,9% к уровню 2016 года). При этом реализация птицы увеличилась на 5,6%, свиней - на 2%. Удельный вес реализованного на убой крупного рогатого скота в общем объеме реализации составил 31,2% (в 2016 году - 33,9%), свиней - 29,6% (29%), птицы - 38,9% (36,8%).-0-