Производство новой модели трактора МТЗ освоено в Башкортостане

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Производство новой модели трактора марки МТЗ освоено на совместном предприятии "Башсельхозтехника" в Башкортостане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Расширяется линейка белорусских тракторов МТЗ, производимых в Уфе. Кроме "Беларус-82", самой популярной в странах СНГ модели, теперь в Башкортостане будет выпускаться более мощный и эргономичный трактор "Беларус-1221", - отметили в диппредставительстве.
В 2018 году в Уфе был значительно увеличен выпуск трактора "Беларус-82" в связи с динамичным развитием сельского хозяйства в регионе. Это потребовало и расширения линейки применяемой в Башкортостане техники.
При содействии отделения посольства в Уфе были заблаговременно получены соответствующие сертификаты и разрешения на новую модель, проведена тщательная наладка производственной линии, организована подготовка персонала.
"На предприятии отмечают ряд конкретных преимуществ нового трактора, связанных с установкой мощного и экологичного двигателя, усовершенствованной системой охлаждения, использованием элементов эргономики в конструкции", - добавили в посольстве.-0-
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