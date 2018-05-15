Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-апреле увеличилось на 1,5%

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br3,4 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 1,5%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br3,3 млрд, что в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 607,4 тыс. т, что на 0,8% больше, чем за январь-апрель 2017 года, молока произведено 2337,9 тыс. т (на 2,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 576,5 тыс. т и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,3%, молока произведено 2265 тыс. т, что на 2,7% больше, чем в январе-апреле 2017-го.

На 1 мая 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,7%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,2% больше).-0-