Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-августе снизилось на 5,5%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-августе 2018 года в хозяйствах всех категорий составило Br10,5 млрд, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню января-августа 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях произведено продукции на Br9,4 млрд, или в сопоставимых ценах 94% к аналогичному периоду прошлого года.

В хозяйствах всех категорий выращено скота и птицы в живом весе 1 млн 209,1 тыс. т (на 0,2% больше, чем за январь-август 2017-го), молока - 5 млн 8 тыс. т (на 0,5% больше). Производство скота и птицы в сельхозорганизациях составило 1 млн 155,5 тыс. т (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,6%), молока произведено 4 млн 794,4 тыс. т (на 1% больше).

На 1 сентября в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов.-0-