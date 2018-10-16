Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 2,3%

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2018 года в хозяйствах всех категорий составило Br13,9 млрд, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января-сентября 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В сельхозорганизациях произведено продукции на Br11,3 млрд, или в сопоставимых ценах 97,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Выращено скота и птицы в живом весе 1 млн 296,3 тыс. т (на 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2017-го), молока произведено 5 млн 374,8 тыс. т (на 0,8% больше).
На 1 октября в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов.-0-
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