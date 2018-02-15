Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе увеличилось на 4,4%

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br845,9 млн и увеличилось по сравнению с январем 2017-го в сопоставимых ценах на 4,4%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br809,9 млн, что в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 159,1 тыс. т, что на 3,5% больше, чем в январе 2017-го, молока произведено 589,5 тыс. т (на 4,7% больше), яиц - 273,2 млн штук (на 2,1% больше). В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 150,5 тыс. т и по сравнению с январем прошлого года увеличилось на 4,2%, молока произведено 574,7 тыс. т (на 5,1% больше), яиц - 247,8 млн штук (на 1,3% больше).

На 1 февраля 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,5%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн голов, что практически на уровне соответствующей даты предыдущего года.-0-