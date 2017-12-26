Производство в ЕАЭС более 1,7 тыс. товаров поспособствует развитию кооперационных цепочек - Сидорский

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более чем 1,7 тыс. товаров будет способствовать развитию кооперационных цепочек и созданию совместных предприятий. Об этом заявил сегодня член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский, представляя на заседании коллегии доклад о мониторинге рынка промышленной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Как отметил министр, во время работы было проанализировано более 14,5 тыс. товарных позиций. По мнению Сергея Сидорского, данные мониторинга убедительно подтверждают, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС оказывают позитивное влияние на развитие промышленной кооперации между странами союза. Так, в 2016 году рост кооперационных поставок в ЕАЭС достиг $13,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2015-м на 1,2%.

Министр отметил, что промышленное сотрудничество стран ЕАЭС, значительно замедлившееся в 2015 году под влиянием кризисных явлений в экономике, в 2016 году преодолело кризис, в результате чего произошел переход от спада объемов кооперационных поставок к их наращиванию. Улучшение экономической конъюнктуры и рост кооперационного сотрудничества позволили большинству отраслей реального сектора экономики увеличить объемы производства. В текстильном и швейном производстве зафиксирован рост на 5,2%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 4,8%, в химическом производстве - на 4,4%. Кроме этого, на 4% увеличились объемы обработки древесины и производства изделий из дерева. Рост на 3,8% демонстрирует производство машин и оборудования. Производство пищевых продуктов, напитков и табака прибавило 2,5%, производство кожи, кожаных изделий и обуви - 2,2%.

Перечень более чем из 1,7 тыс. товаров, производство которых целесообразно развивать на территории союза, содержится в аналитическом докладе по итогам мониторинга рынка промышленной продукции в рамках ЕАЭС за 2016 год. Сергей Сидорский уверен, что это позволит сформировать круг промышленных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве, и придать новый импульс созданию кооперационных цепочек и совместных производств в ЕАЭС. Специалисты промышленного блока ЕЭК изучили объемы и динамику изменения емкости рынка обрабатывающей промышленности союза за 2013-2016 годы, в том числе показатели внутреннего производства, импорта из третьих стран, взаимных поставок, структуру рынка промышленной продукции ЕАЭС, подготовили сценарный прогноз развития реального сектора союза на 2017-2019 годы.

Как отметили в пресс-службе, на заседании утверждены результаты ежегодного мониторинга и анализа системообразующих промышленных предприятий ЕАЭС за 2017 год. Были представлены результаты изучения состояния более 960 крупнейших, наиболее значимых промышленных предприятий всех отраслей обрабатывающей промышленности государств - членов союза. Выявлены порядка 60 препятствий на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС. Из числа выявленных барьеров и ограничений девять включены в согласованный перечень препятствий, 13 - в Реестр препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, пять - в дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза на 2018-2019 годы.-0-