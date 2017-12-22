Производство высокоточного чугунного литья позволит решить проблему импортозамещения - Шумилин

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инновационного проекта по производству высокоточного, высокопрочного чугунного литья позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, создавать дизельные двигатели, соответствующие лучшим мировым аналогам, а также решить проблему импортозамещения. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения филиала ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Визит состоялся в ходе мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы. Александр Шумилин отметил, что выход на проектную мощность производства позволит не только полностью обеспечить потребность Минского моторного завода в чугунном литье, но и порядка 20% продукции экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время на предприятии осуществляется серийная поставка заготовок "гильза блока цилиндров". По второму пусковому комплексу (участок мелких серий чугунного литья по технологии холодных твердеющих смесей) уже выполнены все необходимые строительно-монтажные работы, а также подведены энергоносители (природный газ, электроэнергия, сжатый воздух). Ведутся работы по изготовлению и монтажу нестандартного оборудования.

Согласно госпрограмме инновационного развития до 2020 года ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" выполняет также проект "Разработка и освоение производства малолитражных дизельных двигателей мощностью до 75 лошадиных сил".-0-