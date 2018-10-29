Прокуроры ориентированы на исключение неоправданных проверок бизнеса - Конюк

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры ориентированы на исключение неоправданных проверок субъектов хозяйствования, сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России, которое прошло в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте белорусского надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Темой заседания стала практика прокурорского надзора в сфере защиты прав предпринимателей. "В Беларуси прокуроры ориентированы на обеспечение строгого соблюдения законодательства всеми контролирующими органами, исключение неоправданных проверок субъектов хозяйствования", - проинформировал Александр Конюк российских коллег.

Генпрокурор подчеркнул, что гарантами реализации госполитики в этой сфере стали органы прокуратуры и судебная система. Глава надзорного ведомства заверил, что выработка общих подходов к защите прав и законных интересов предпринимателей будет способствовать дальнейшей интеграции двух стран в единое экономическое пространство, благосостоянию и стабильности в обществе.

Как сообщил заместитель генпрокурора Александр Лашин, в 2017 году по результатам проверок для устранения нарушений законодательства о контрольной (надзорной) деятельности прокуроры внесли 31 акт надзора, к дисциплинарной ответственности привлекли 34 должностных лица. В первом полугодии 2018-го - соответственно 6 и 15.

После вмешательства прокуратуры прекращено назначение неуполномоченными должностными лицами проверок в сферах ветнадзора, охраны труда, госстройнадзора, энергонадзора. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, незаконные постановления о наложении административных взысканий отменены.

"По результатам проверки соблюдения законодательства в деятельности налоговых органов по требованию Генпрокуратуры скорректирована получившая широкое распространение практика безосновательного приостановления расходных операций по счетам плательщиков, включения их по формальным основаниям в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, наложения административных взысканий за малозначительные нарушения", - отметил Александр Лашин.-0-