Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 8,8%

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-апреле 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br35,2 млрд, или в сопоставимых ценах 108,8% к уровню января-апреля 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 102,8%, в обрабатывающей промышленности - 110,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 104,4%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 101,1%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-апрель 2018 года превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 21,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 17,3%), транспортных средств и оборудования (на 16,3%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 15,4%), производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14%).

Индекс промышленного производства за апрель 2018 года к апрелю 2017-го составил 107%.-0-