Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 10,3%

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-феврале 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br17,2 млрд, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января-февраля 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,9%, в обрабатывающей промышленности - 13,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 2,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 0,6%.

Индекс промышленного производства за февраль 2018 года к февралю 2017-го составил 110,9%.

В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-февраль 2018 года превысил уровень января-февраля 2017 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 28,7%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 27,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 15,4%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,3%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 12,5%), химических продуктов (на 11,3%).-0-