Промпроизводство в Беларуси в январе выросло на 9,7%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br8,7 млрд, или в сопоставимых ценах 109,7% к уровню января 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 100%, в обрабатывающей промышленности - 113,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 98,5%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 98,3%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь 2018 года превысил уровень января прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 29,7%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 28,7%), производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 15,8%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 13,5%), производстве химических продуктов (на 12%).-0-