Промышленное производство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 10,3%

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста промышленного производства в январе-феврале 2018 года составил 110,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В прошлом году констатировали, что промышленность вышла из рецессии. Темп роста по итогам года составил 106,1%. Этот показатель способствовал росту ВВП Беларуси. Начало этого года также стало успешным. За два месяца темп роста промышленного производства - 110,3%. Благодаря этому во многом и ВВП Беларуси выше прогнозного показателя - 105,6% по итогам двух месяцев", - сказал Владимир Семашко.

Он подчеркнул активное развитие машиностроения. "Беларусь во многих странах мира ассоциируется с такими брендами, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "Гомсельмаш". В развитие машиностроения вкладывали средства, и есть определенные результаты. Так, БелАЗ вышел на второе место в мире по объему продаж карьерных самосвалов. Предприятие работает с хорошей рентабельностью", - сказал вице-премьер.

Владимир Семашко принял участие в открытии промышленно-технологического форума, который проходит с 10 по 13 апреля в минском Футбольном манеже. Форум включает проведение международных специализированных выставок "Машиностроение-2018", "Сварка и резка", "Литметэкспо", "Защита от коррозии. Покрытия". Их тематика охватывает широкий спектр промышленных технологий в сфере машиностроения, металлообработки, ресурсосбережения, сварочной техники и материалов, литейного производства. В форуме примут участие около 200 компаний из19 стран: Беларуси, Бельгии, Грузии, России, Австрии, Великобритании, Израиля, Италии, Китая, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, США, Украины, Чехии, Швейцарии, Эстонии.

Вице-премьер пожелал участникам выставок плодотворной работы и заключения контрактов. "Мы приветствуем инвесторов, для их успешной деятельности создана необходимая законодательная база", - добавил он.

На форуме новейшие научно-технические разработки представляют предприятия Министерства промышленности Беларуси и Национальная академия наук. Большой интерес к выставкам проявили производители из Германии. Коллективные экспозиции сформировали предприятия - члены Ассоциации производителей литейного оборудования Великобритании и Польской ассоциации литейщиков.-0-