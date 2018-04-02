Промышленные кластеры в регионах станут реальной точкой роста новой экономики - Мясникович

2 апреля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Промышленные кластеры в регионах станут реальной точкой роста новой экономики. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович назвал развитие промышленных территориальных кластеров ответственной задачей, которую совместно решают правительство, местные власти и парламентарии. "Активно идет работа по Оршанскому кластеру. Брестский облисполком принял решение по Барановичам и Барановичскому району. Будут и другие проекты. Полагаю, что это будет реальной точкой роста новой экономики", - подчеркнул он.

В Беларуси 2018 год объявлен Годом малой родины. "Региональное развитие имеет принципиальное значение для эффективного социально-экономического развития государства. Задача Совета Республики - мобилизовать силы на то, чтобы каждый населенный пункт был благоустроен, люди жили на достойном уровне", - сказал Михаил Мясникович.

Руководитель верхней палаты парламента выразил уверенность, что в новых реалиях необходимо повышать и роль местных Советов депутатов, и их ответственность за осуществление прав и обязанностей, которыми они наделены. В феврале этого года состоялись выборы в местные Советы депутатов. Михаил Мясникович отметил, что в состав нынешнего депутатского корпуса вошли достойные, активные и неравнодушные люди, которые знают ожидания своих избирателей и способны эффективно организовать работу. "А главное - они умеют работать с людьми - это реальный кадровый резерв нашего государства", - подытожил он.-0-