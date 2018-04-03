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Процедура ввоза выпущенных до 2017 года автомобилей из ЕАЭС в Россию упрощена

Экономика 03.04.2018 | 17:41

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Процедура ввоза выпущенных до 2017 года автомобилей из стран Евразийского экономического союза в Россию упрощена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Автомобили из стран ЕАЭС, выпущенные в обращение до 1 января 2017 года, можно будет ввозить в Россию без установленных систем вызова экстренных служб. А получить на них российские паспорта транспортного средства станет возможным без дополнительных документов, которые требовались ранее", - отметили в ЕЭК.

В соответствии с изменениями, внесенными в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", с 1 января 2017 года все транспортные средства в странах ЕАЭС должны быть оборудованы системами (устройствами) вызова экстренных спасательных служб. Это требование распространяется только на вновь выпускаемые транспортные средства. "В то же время в России оно касалось и ввозимых в страну автомобилей, которые были выпущены на рынок в государствах союза до 1 января 2017 года, - пояснили в ЕЭК. - Кроме того, для получения российских паспортов транспортных средств на эти автомобили требовалось предоставление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, что также не соответствует положениям технического регламента".

В результате работы, проведенной ЕЭК совместно с российской стороной, в марте 2018 года Федеральная таможенная служба России направила разъяснения в адрес региональных таможенных управлений и таможен, в соответствии с которыми дополнительные требования были отменены.-0-

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Теги
автомобиль, ЕАЭС, ЕЭК, Россия
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