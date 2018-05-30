Проведение экспертной оценки соответствия Беларуси принципам Акта о малом бизнесе обсудили в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение экспертной оценки соответствия Беларуси принципам Европейского акта о малом бизнесе обсудили 29 мая на круглом столе в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совета по развитию предпринимательства.

Как отметил председатель совета Александр Турчин, за последнее время в Беларуси принят целый ряд нормативных документов, которые улучшают условия ведения бизнеса, еще несколько таких документов находятся в работе. "По моему мнению, в среднесрочной и долгосрочной перспективе малый и средний бизнес должен стать драйвером экономического роста в Беларуси. Поставлена цель обеспечить к концу пятилетки долю субъектов МСП в ВВП нашей страны на уровне 40%, - сказал он. - Это очень серьезная задача, требующая немалых усилий". Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития имеет большой опыт по разработке механизмов для поддержки МСБ. Поэтому Совет по развитию предпринимательства с благодарностью откликнулся на предложение выступить координатором со стороны Беларуси при проведении работ по оценке соответствия национальной политики развития МСП принципам Европейского акта о малом бизнесе, добавил председатель совета.

По словам Александра Турчина, Беларусь заинтересована в получении рекомендаций от авторитетных экспертов. А результаты оценки станут платформой при определении задач и стратегических приоритетов политики развития сектора малых и средних предприятий, основой для диалога между правительственными структурами и предпринимательскими союзами по дальнейшему совершенствованию условий для развития частной инициативы.

Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин отметила прогресс в политике белорусского правительства в области поддержки и развития частного бизнеса и подчеркнула важность взаимодействия республики с международными организациями.

Эксперты ОЭСР Максим Баблон и Алена Фрид выступили с докладами об основных изменениях в методологии и базе третьего этапа оценки соответствия принципам АМБ и представили процедуру, сроки и дальнейшие действия по подготовке отчета "Индекс экономической политики в сфере МСП-2020".

Мероприятие организовано в рамках взаимодействия Совета по развитию предпринимательства с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На круглом столе представители Минэкономики, Минюста, Нацбанка, МАРТ и Банка развития рассказали о некоторых реформах, которые были проведены в ходе реализации рекомендаций предыдущего цикла оценки АМБ (2015-2016 годы). Лидеры бизнес-союзов, а также руководители независимых исследовательских центров прокомментировали результаты реформ в сфере МСП и рассказали о барьерах, которые еще остаются у предпринимателей.-0-