Пункт таможенного оформления открылся в "Великом камне"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт таможенного оформления открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пункт таможенного оформления "Великий камень" представляет собой высокотехнологичный объект, отвечающий всем современным международным требованиям. Здесь созданы все условия для комфортного таможенного оформления грузов. На начальном этапе в зоне таможенного контроля одновременно могут находиться 125 большегрузов", - сказал управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.

Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман

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Фото Максима Гучека