Пустующие и ветхие дома в Беларуси будут продавать по рыночной стоимости

5 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Ветхие и пустующие дома в Беларуси будут продавать по рыночной стоимости. Это предусмотрено указом №357 "О пустующих и ветхих домах", сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Указом упрощен порядок продажи ветхих и пустующих домов. Без проведения аукционов предусматривается их продажа во всех населенных пунктах, за исключением Минска и областных центров. Вместе с тем областным исполкомам дано право с учетом интересов государства и местных условий определять другие территории, где объекты будут продаваться только на основании торгов, то есть там, где существует повышенный спрос на объекты и земельные участки.

"Продажа будет осуществляться по рыночной стоимости, если объект реализуется напрямую. Если продается на торгах, то рыночная стоимость станет стартовой, - пояснил Андрей Гаев. - По сравнению с общим правовым регулированием оценочной деятельности установлен более длительный срок действия заключения отчета об оценке. Результат проведенной независимой оценки в отношении выставляемых на продажу объектов будет действовать два года".

При нерезультативности ранее проводимых торгов указом предусмотрено поэтапное снижение цены продажи ветхих и пустующих домов на 20%, 50% и 80%.

Председатель Госкомимущества обратил внимание, что действие указа не распространяется на территории садоводческих товариществ. "Здесь будет действовать общее законодательство. Если этот участок не используется по назначению либо захламлен, то лицо будет привлекаться к ответственности по общим правилам нормативного регулирования, - сказал Андрей Гаев. - Возведение садовых домиков не является обязанностью члена садоводческого товарищества. Это его право. В целом подход к размещению таких построек законодательством максимально упрощен".-0-