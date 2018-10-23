Пути снижения технических барьеров в торговле обсудят на Форуме регионов Беларуси и Украины

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция "Устранение технических барьеров во взаимной торговле методами технического регулирования. Промышленная продукция" состоится 25 октября в Гомеле во время I Форума регионов Беларуси и Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Конференция соберет более 120 специалистов различных отраслей экономики. Представители Госстандарта Беларуси и Министерства экономического развития и торговли Украины и их профильных организаций расскажут о направлениях развития систем техрегулирования, стандартизации, метрологии и аккредитации. Это важнейшие инструменты для выпуска безопасной и качественной продукции и снижения технических барьеров в торговле.

В этот же день пройдет 3-е заседание белорусско-украинской рабочей группы по техническому регулированию, стандартизации и метрологии. Будут рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в этих областях деятельности.

I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гомеле 25-26 октября. В программе 7-е заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и контактно-кооперационная биржа, тематические конференции и заседания по линии отраслевых ведомств, интерактивная дискуссия "Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины". Будет открыта выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций двух стран, состоится концерт дружбы.-0-