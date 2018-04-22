ПВТ начал сотрудничество с американской корпорацией General Electric

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской корпорацией General Electric. Такая информация прозвучала в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас одна из основных тенденций в мире - переход компаний, корпораций реального сектора, крупных промышленных, энергетических, сельскохозяйственных гигантов в IT-сектор. Начинающееся сотрудничество Парка высоких технологий с крупнейшей энергетической корпорацией мира General Electric само по себе очень символично. Вообще крупнейшие мировые корпорации в последнее время стали обращать на Беларусь пристальное внимание и пришли в нашу страну. По сути, три компании-символа Кремниевой долины – Google, Facebook, Microsoft - уже начали сотрудничество с нашей страной", - сказал директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

На этой неделе руководство ПВТ встретилось с представителем General Electric Джанин Уззел. Стороны обсудили возможность интегрирования технологий Интернета вещей и машинного обучения в различные сферы.-0-