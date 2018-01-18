18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа начала корректировку Налогового кодекса Беларуси, сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает корреспондент БЕЛТА.

Данная работа ведется по поручению главы государства масштабно переработать Налоговый кодекс.

"Начата деятельность по разработке нового Налогового кодекса. Создана рабочая группа под председательством первого вице-премьера Василия Матюшевского. Эта работа сейчас ведется, она непростая и напряженная, - отметил Сергей Наливайко. - Думаю, что в установленные сроки группа достойно справится с поставленной задачей". В работе участвуют представители бизнеса, бизнес-союзов.

Касательно новых налогов министр отметил, что в Беларуси действует налоговый мораторий. "Он, безусловно, будет соблюдаться, мы говорим о том, чтобы восприятие налоговой службы было только позитивным. МНС является давним сторонником того, чтобы не росло ни количество налогов, ни ставки по ним", - подчеркнул Сергей Наливайко.

Как сообщалось, проект комплексной корректировки Налогового кодекса планируется подготовить до 1 сентября 2018 года.-0-