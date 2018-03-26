Рабочая группа по ИП при Минэкономики одобрила проект указа об изменении порядка уплаты взносов в ФСЗН

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей, созданная при Министерстве экономики, рассмотрела проект указа об изменении порядка уплаты взносов в ФСЗН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В Министерстве экономики 26 марта состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.

"В ходе заседания рабочей группы был обсужден подготовленный Министерством труда и социальной защиты проект указа, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы уплаты обязательных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси (ФСЗН). В частности, были рассмотрены положения данного документа, позволяющие индивидуальным предпринимателям не уплачивать обязательные платежи в ФЗСН за периоды времени, когда ими не осуществлялась деятельность (так называемый принцип "не работаешь - не платишь")", - рассказали в пресс-службе.

После детального обсуждения участники группы в целом одобрили проект указа. Кроме того, они высказали предложения провести в ближайшее время заседание рабочей группы с участием представителей Министерства по налогам и сборам и посвятить его обсуждению вопросов деятельности ИП, находящихся в компетенции данного министерства.

В заседании группы приняли участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, управляющий Фондом социальной защиты населения Наталья Павлюченко, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, заместитель директора департамента по предпринимательству Александр Калиновский, представители советов индивидуальных предпринимателей торговых центров и рынков разных городов, представители предпринимательских объединений.-0-