Рабочая группа по подготовке стратегии развития стройотрасли обсудила перспективы строительной науки

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии развития стройотрасли Беларуси на 2018-2030 годы на заседании обсудили перспективы и способы развития строительной науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

С целью комплексного преобразования предлагалось определить базовую научную организацию, которая будет анализировать перспективность научных наработок, при этом аккумулируя силы всех других научных организаций в строительной сфере.

Во время заседания обсуждались также вопросы совершенствования нормативно-технической базы, вопросы подготовки кадров для строительного комплекса. Вице-премьер Анатолий Калинин отметил: "Задача разработки проекта стратегии - это установка четких, однозначных направлений развития отрасли для повышения ее эффективности". "Поэтому от каждой подгруппы жду серьезного подхода и детального анализа", - сказал он.

В декабре 2017 года правительство приняло решение о формировании межведомственной рабочей группы для разработки стратегии развития строительной отрасли Беларуси на 2018-2030 годы. Проект разрабатывается совместно с заинтересованными госорганами на основе детального анализа мирового опыта развития строительства и программных документов.-0-