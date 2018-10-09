Рабочая группа подготовит предложения по созданию особого режима реализации инвестдоговоров

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по подготовке нормативного правового акта, предусматривающего создание особого режима по заключению и реализации специальных долгосрочных инвестиционных договоров. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 5 октября 2018 года №296р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочая группа также уполномочена вносить соответствующие предложения в Совет Министров. Ее руководителем назначен министр экономики Дмитрий Крутой.

При необходимости к выработке предложений по подготовке документа могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.

Координировать работу по выполнению распоряжения будет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.-0-