Рабочая группа подготовит предложения по созданию особого режима реализации инвестдоговоров

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по подготовке нормативного правового акта, предусматривающего создание особого режима по заключению и реализации специальных долгосрочных инвестиционных договоров. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 5 октября 2018 года №296р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Рабочая группа также уполномочена вносить соответствующие предложения в Совет Министров. Ее руководителем назначен министр экономики Дмитрий Крутой.
При необходимости к выработке предложений по подготовке документа могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.
Координировать работу по выполнению распоряжения будет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4798 BYN
|2.467 BYN
|2.476 BYN
|USD
|2.158 BYN
|2.152 BYN
|2.156 BYN
|RUB
|3.2222 BYN
|3.23 BYN
|3.245 BYN